الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا للاطمئنان على أمير الكويت
09:08 م السبت 18 يوليه 2020
رام الله - (أ ش أ):
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، اتصالا هاتفيا؛ للاطمئنان على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يجري فحوصات طبية.
وتمنى عباس، لأمير الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، الصحة والعافية والعمر المديد، وللكويت دوام التقدم والازدهار بقيادته.
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