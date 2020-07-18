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طوكيو تسجل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

11:02 ص السبت 18 يوليه 2020
طوكيو تسجل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو تسجل 290 حالة إصابة جديدة

طوكيو - (د ب أ):

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" نقلا عن مصادر في حكومة العاصمة طوكيو أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ اليوم السبت 290. وهذا الرقم يقترب من الرقم القياسي للإصابات الذي تم تسجيله أمس وهو 293 .

وبذلك شهدت طوكيو يوما ثالثا على التوالي يتجاوز فيه عدد الإصابات الجديدة 200، مما يزيد الضغوط على السلطات للحد من تفشي الوباء، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وبخلاف مناطق أخرى، شهدت أيضا إعادة ظهور حالات إصابة، مثل هونج كونج واستراليا، يرفض مسؤولون في اليابان حتى الآن إعادة فرض قيود.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيهيدي سوجا للصحفيين أمس الجمعة إنه ليس هناك أي حاجة لإعلان حالة طوارئ الآن والنظام الطبي في طوكيو لا يواجه ضغطا.

طوكيو اليابان فيروس كورونا

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