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السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد غد

10:25 ص السبت 18 يوليه 2020
السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد غد

ارشيفية

السعودية - (أ ش أ)

دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم الاثنين المقبل، الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.

وذكرت المحكمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، أنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .

هذا المحتوى من

Asha
السعودية هلال شهر ذي شهر ذي القعدة

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