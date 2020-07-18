حريق في كاتدرائية نانت غرب فرنسا (فيديو)
وكالات
اندلع حريق في كاتدرائية نانت بغرب فرنسا، اليوم السبت، حسبما أفادت "فرانس برس".
وذكر رجال الإطفاء لوكالة فرانس برس، أن الحريق اندلع صباح اليوم، ولم تتم السيطرة عليه حتى اللحظة.
Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 18, 2020
وقالت المصادر نفسها إنه "لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير"، موضحة أن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق عند الساعة 07,44 وأرسلت ستين من رجالها إلى المكان.
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