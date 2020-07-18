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حريق في كاتدرائية نانت غرب فرنسا (فيديو)

10:07 ص السبت 18 يوليه 2020
حريق في كاتدرائية نانت غرب فرنسا (فيديو)

حريق في كاتدرائية نانت

وكالات

اندلع حريق في كاتدرائية نانت بغرب فرنسا، اليوم السبت، حسبما أفادت "فرانس برس".

وذكر رجال الإطفاء لوكالة فرانس برس، أن الحريق اندلع صباح اليوم، ولم تتم السيطرة عليه حتى اللحظة.

وقالت المصادر نفسها إنه "لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير"، موضحة أن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق عند الساعة 07,44 وأرسلت ستين من رجالها إلى المكان.

حريق في كاتدرائية نانت فرنسا رجال الإطفاء

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