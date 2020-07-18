كورونا في إسبانيا: الإصابات 260 ألفا و255 والوفيات 28 ألفا و420
مدريد- (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أسبانيا إلى 260 ألفا و255 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في أسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفا و420 حالة .
وأظهرت البيانات تعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اسبانيا.
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