الصحة العالمية: تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الجائحة

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بدء التفشي، بعد رصد 237743 إصابة في 24 ساعة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وسجل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، وجنوب إفريقيا.

وكانت آخر حصيلة قياسية من الإصابات سجلت في 12 يوليو المنصرم، بواقع 230370 حالة، فيما بقي عدد الوفيات مستقرا عند 5000 حالة يوميا في شهر يوليو.

ويقترب العدد الإجمالي لإصابات كورونا من 14 مليون حالة، وفقا لإحصاءات وكالة "رويترز"، فيما قتل الفيروس أكثر من 590 ألف شخص في 7 أشهر.