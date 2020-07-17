بريطانيا: وفيات كورونا تتجاوز الـ45 ألفا بعد تسجيل 114 وفاة جديدة

وفيات كورونا تتجاوز الـ45 ألفا بعد تسجيل 114 وفاة

لندن - (أ ش أ):

أعلنت بريطانيا، ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ليتجاوز العدد الإجمالي الـ45 ألفا، وذلك بعد تسجيل 114 وفاة جديدة خلال اليوم السابق.

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، اليوم الجمعة أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 45 ألفا و233 حالة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، بأن حالات الوفيات الأخيرة أعلى مما كان عليه بالأمس، عندما سجلت بريطانيا 66 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتظهر أحدث إحصائيات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن مستوى تفشي الفيروس التاجي لم يتغير في إنجلترا، حيث لا يظل عدد الأشخاص الذين يصابون بالفيروس يوميا 1700 شخص.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن تفشي مرض كوفيد-19 في إنجلترا "استقر" فقط.