واشنطن توقع اتفاقا مبدئيا مع الهند لتخزين النفط باحتياطي الولايات المتحدة

واشنطن - (أ ش أ):

وقع وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، اليوم الجمعة، اتفاقا مبدئيا مع نظيره الهندي دارمندرا برادان بشأن خطط لتخزين الهند النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الأمريكي، وذلك في إطار شراكة الطاقة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال برويليت في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة الأمريكية: "تشرفت اليوم بالتحدث مع وزير الطاقة الهندي وزملائه، حيث عقدنا جلستنا حول شراكة الطاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند".

وأضاف أن اليوم مجرد بداية لما يمكننا القيام به معًا لتعزيز الأمن وتعميم الرخاء لكلا البلدين.

وتابع "أنه منذ فبراير الماضي، شهدنا اندلاع أزمة كورونا وتداعياتها وما تسببته من خسائر فادحة لشعوبنا واقتصاداتنا وكذلك في أسواق الطاقة العالمية، ويعكس اجتماع اليوم عزمنا على الخروج بجرأة من الأزمة والاستمرار في هذا المسار الحاسم".

وأكد وزير الطاقة الأمريكي أن شراكة الطاقة الاستراتيجية بين البلدين تساعد على وجود منظور مشترك للطاقة، إذ تشترك الولايات المتحدة والهند في اعتقاد راسخ بأنه لا يوجد فرق بين الطاقة "الجيدة" و "السيئة"، قائلا "نحن ملتزمون بنشر جميع تقنيات الوقود والطاقة المتوافرة تحت تصرفنا".

وقال إن هذا التفاهم المتبادل يتيح فرص جيدة للتعاون.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن شراكة الطاقة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة رسميا خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للولايات المتحدة في يونيو 2017، وعقد الجانبان الاجتماع الوزاري الأول في العاصمة نيودلهي في 17 أبريل 2018، بين الوزيرين برادان ونظيره الأمريكي آنذاك ريك بيري.