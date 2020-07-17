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لبنان يسجل 101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

06:42 م الجمعة 17 يوليه 2020
لبنان يسجل 101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

لبنان يسجل 101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 2700 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6738 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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لبنان فيروس كورونا

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