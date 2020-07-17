الصين تفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أمريكية اعتبارا من الغد
بكين - أ ش أ
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات مادة "إن-بروبانول" من الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك اعتبارا من غد السبت.
وذكرت الوزارة –في بيان اليوم- أن معدل رسوم مكافحة الإغراق لبعض الشركات الأمريكية ستكون عند 4ر254%، فيما ستكون للبعض الآخر 4ر267%.
وكانت وزارة التجارة الصينية أطلقت في يوليو العام الماضي تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات "إن-بروبانول" من الولايات المتحدة.
وتتكون مادة "إن- بروبانول" بشكل طبيعي بكميات صغيرة خلال عمليات التخمير، وتستخدم كمذيب في صناعة الأدوية، وبشكل أساسي للراتنجات واسترات السيليلوز.
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