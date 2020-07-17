أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الصين تفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أمريكية اعتبارا من الغد

12:44 م الجمعة 17 يوليه 2020
الصين تفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أمريكية اعتبارا من الغد

أمريكا-والصين

بكين - أ ش أ

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات مادة "إن-بروبانول" من الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك اعتبارا من غد السبت.

وذكرت الوزارة –في بيان اليوم- أن معدل رسوم مكافحة الإغراق لبعض الشركات الأمريكية ستكون عند 4ر254%، فيما ستكون للبعض الآخر 4ر267%.

وكانت وزارة التجارة الصينية أطلقت في يوليو العام الماضي تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات "إن-بروبانول" من الولايات المتحدة.

وتتكون مادة "إن- بروبانول" بشكل طبيعي بكميات صغيرة خلال عمليات التخمير، وتستخدم كمذيب في صناعة الأدوية، وبشكل أساسي للراتنجات واسترات السيليلوز.

هذا المحتوى من

الصين واردات أمريكية وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة الأمريكية

الخبر التالى:

الأمم المتحدة تدعو الدول الغنية لتوفير 10.3 مليار دولار لمواجهة آثار كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"نرفض الإجراءات المنفردة".. السيسي يعلق على تطورات سد النهضة والمفاوضات الثلاثية