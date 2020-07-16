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شكري يؤكد لنظيره الإيطالي هاتفيًا على أهمية وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا

08:04 م الخميس 16 يوليه 2020
شكري يؤكد لنظيره الإيطالي هاتفيًا على أهمية وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا

سامح شكري و لويجي دي مايو

وكالات:

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، تطرق خلاله لمناقشة الأوضاع الإقليمية ولاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا على ضوء الأولوية المتقدمة التي يوليها البلدان لهذا الملف.

وأكد شكري، وفقًا لبيان صدر عن وزارة الخارجية، على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل شامل ومستدام يراعي جوانب الأزمة هناك، بما في ذلك من خلال العمل نحو تفعيل إعلان القاهرة والذي يأتي مكملاً لمسار برلين، محذراً أيضاً من مغبة التدخلات الأجنبية غير المشروعة في ليبيا وما يتم من نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا على ضوء ما يمثله ذلك من تهديد جسيم للاستقرار بالمنطقة.

وقدم شكري شرحًا حول اللقاء الذي تم اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.

وأوضح حافظ أن شكري ودي مايو تشاورا أيضاً إزاء مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة، حيث أكد شكري على أهمية عدم اتخاذ أي تحرك أحادي، لا سيما في ظل الأنباء المتداولة حول مخططات الجانب الإسرائيلي لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على ضرورة الالتزام بمقررات الشرعية الدولية بما يحفظ فرص التوصل إلى تسوية للقضية في إطار حل الدولتين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكري ونظيره الإيطالي ثمنا خلال الاتصال العلاقات الوثيقة بين القاهرة وروما، وأعربا عن التطلع إلى مزيد من التعاون في شتى المجالات سواء على الصعيد الثنائي أو اتصالا بالتشاور حول القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل.

هذا، كما تطرق الاتصال إلى قضية الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" على ضوء الأهمية التي توليها الدولتان لمواصلة التعاون القائم بين الجهات القضائية في مصر وإيطاليا من أجل استجلاء الحقيقة.

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