احتجاجات في موسكو ضد استفتاء بوتين الأخير

موسكو - (د ب أ):

أعلنت شرطة العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، إلقاء القبض على أكثر من 130 شخصا الليلة الماضية خلال مشاركتهم في تظاهرة احتجاجية على الاستفتاء الذي شهدته البلاد مؤخرا ويمكن الرئيس فلاديمير بوتين من البقاء في منصبه لمدة 16 عاما أخرى.

ولفتت الشرطة، في بيان، إلى أن التظاهرة التي تجمعت في ساحة بوشكين بوسط موسكو لم يكن مصرحا بها بسبب القيود المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتحرك المتظاهرون عبر أحد الشوارع الرئيسية في موسكو، ما تسبب في تعطيل حركة المرور. وألقت الشرطة والحرس الوطني القبض على 132 شخصا في المظاهرة.

وردد العديد من المحتجين شعارات "عار" و"بوتين لص".

وتحدثت إذاعة "إيكو موسكفي" عن مشاركة أكثر من ألف شخص في المسيرة في شوارع العاصمة موسكو.

كما خرج المئات إلى شوارع سان بطرسبرج، ثاني أكبر المدن الروسية.

وصوتت روسيا على دستور جديد قبل أسابيع لتوسيع سلطات بوتين وتمكينه من البقاء في الحكم حتى عام 1936 إذا ما تم انتخابه.