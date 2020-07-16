العثور على جثة مؤسس شركة "جوكادا" النيجيرية مقطعة الأوصال في شقته بنيويورك

نيويورك - (د ب أ)

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على جثة رجل الأعمال الرائد في مجال التكنولوجيا فهيم صالح البالغ من العمر 33 عامًا، مقطعة الأوصال في شقة بنيويورك، مشيرة إلى أن شقيقته هي التي عثرت على جثته.

وأعرب تطبيق "جوكادا" الإلكتروني لخدمات نقل الركاب في نيجيريا، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عن "صدمة وحزن لدى معرفة أن فهيم صالح، مؤسس شركتنا ومديرنا التنفيذي، توفي في ظروف مأساوية في نيويورك في وقت سابق هذا الأسبوع".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أن المحققين عثروا على جذع صالح قرب منشار كهربائي كان لا يزال موصولاً بالكهرباء وعثروا لاحقًا على رأسه وأطرافه.

واتصلت شقيقة صالح بالشرطة بعد اكتشافها جثته وقد تقطعت أوصالها، عندما ذهبت للإطمئنان عليه أمس الثلاثاء، بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن كاميرات المراقبة أظهرت رجلا مقنعا يرتدي ملابس سوداء مع صالح في مصعد بالمبنى حيث شقته، وقد تبعه إلى الشقة، حيث بدأ صراع.

ولم تتوصل السلطات بعد إلى الدافع وراء الهجوم.