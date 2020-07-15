أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور سد النهضة التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

مقتل 4 مدنيين في اشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان

07:13 م الأربعاء 15 يوليه 2020
مقتل 4 مدنيين في اشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان

حرس الحدود الأفغانية

كابول - (د ب أ)

تعرضت نقاط تفتيش تابعة لقوات حرس الحدود الأفغانية، لهجوم مدفعي اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكره عضو بمجلس محلي ومتحدث باسم قائد شرطة الإقليم.

وقال المتحدث باسم الشرطة فريد الله دهقان، إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين على الجانب الأفغاني، وإصابة ثمانية آخرين في منطقة ساركانو بالإقليم.

وأضاف أن القوات الأفغانية المتمركزة هناك ردت على مصدر الهجمات.

وألقى مسؤولون محليون باللوم في الهجمات على القوات المسلحة الباكستانية.

وفي رد على التقارير، نفى مسؤولون باكستانيون، وقوع أي أحداث اليوم الأربعاء في المنطقة، رغم أن الجيش الباكستاني يقوم في بعض الأحيان بملاحقة جماعات مسلحة متمركزة في مقاطعتي كونار ونورستان.

وقال مسؤولون في كونار، إن الهجمات المدفعية التي تشنها القوات الباكستانية ليست جديدة في المنطقة، حيث تستهدف في كثير من الأحيان أفراد قوات الأمن والمدنيين هناك.

حرس الحدود الأفغانية اشتباكات أفغانستان باكستان فريد الله دهقان

الخبر التالى:

رسميًا.. إلياس الفخفاخ يتقدم باستقالته من رئاسة الحكومة التونسية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تحرك من الخارجية المصرية بعد أنباء بدء إثيوبيا ملء سد النهضة