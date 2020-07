وزير الري الإثيوبي: هطول الأمطار تسبب في تدفق المياه لخزان السد

وكالات

قال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن بناء السد النهضة وصل إلى مستوى ٥٦٠ مترًا مقارنة بمستوى ٥٢٥ مترًا خلال العام الماضي.

وأوضح الوزير الإثيوبي، أن تجاوز تدفق المياه مستوى الخزان بسبب هطول الأمطار الغزير، ما خلق تجمع مياه طبيعي.

وأكد أنه لم يتم بناء السد حتى مستوى ٦٤٠ مترًا وأن ذلك سيتم خلال السنوات المقبلة.

وزعم أن هطول الأمطار الغزير الذي تشهده بلاده ربما يتسبب في فيضانات كبرى.

1/2 The GERD construction has reached level 560m compared to level 525m last year this time. The inflow into the reservoir due to heavy rain fall and runoff exceeded the outflow and created natural pooling.This continues until overflow is triggered soon.