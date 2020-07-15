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وزير الري الإثيوبي: هطول الأمطار تسبب في تدفق المياه لخزان السد

06:28 م الأربعاء 15 يوليه 2020
وزير الري الإثيوبي: هطول الأمطار تسبب في تدفق المياه لخزان السد

سد النهضة

وكالات

قال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن بناء السد النهضة وصل إلى مستوى ٥٦٠ مترًا مقارنة بمستوى ٥٢٥ مترًا خلال العام الماضي.

وأوضح الوزير الإثيوبي، أن تجاوز تدفق المياه مستوى الخزان بسبب هطول الأمطار الغزير، ما خلق تجمع مياه طبيعي.

وأكد أنه لم يتم بناء السد حتى مستوى ٦٤٠ مترًا وأن ذلك سيتم خلال السنوات المقبلة.

وزعم أن هطول الأمطار الغزير الذي تشهده بلاده ربما يتسبب في فيضانات كبرى.

ونفى وزير الري الإثيوبي سيلشى بيكلي، تقارير نقلت عنه قوله إن حكومة بلاده بدأت ملء خزان سد النهضة، موضحًا أن المياه الموجودة في الخزان هي مياه أمطار.

ونقلت تقارير تصريحات بيكلي لهيئة الإذاعة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، والتي قال فيها إن بناء السد ومِلْأَه "يسيران جنبًا إلى جنب". وقالت التقارير الصحفية إن الوزير أعلن بدء بلاده في ملء السد.

هذا والتقطت صورًا بالأقمار الصناعية، تظهر وجود مياه في خزان السد.

وأوضح الوزير الإثيوبي، لوكالة أسوشيتد برس، حقيقة الصور المتداولة، قائلاً: "إنها تعكس الأمطار الغزيرة التي تهطل على المنطقة".

فشلت الجولة الأخيرة من محادثات إثيوبيا مع مصر والسودان حول سد النهضة، التي انطلقت برعاية الاتحاد الأفريقي، ورفع السودان أمس الثلاثاء، تقريره النهائي للاتحاد الأفريقي، ومن المنتظر أن يدعو الاتحاد لقمة مصغرة خلال أسبوع من تقديم التقرير، وفقًا لما أعلنته الحكومة السودانية.

وكانت وسائل إعلام، ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن إثيوبيا، بدأت ملء خزان السد، بعد يومين من فشل المحادثات مع مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.

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