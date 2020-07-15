أبو الغيط يرحب بتقرير أممي يُثبت ضلوع إيران في الهجمات على السعودية

القاهرة- (أ ش أ):

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتقرير الصادر عن السكرتير العام للأمم المتحدة مؤخراً، والذي أثبت بصورة قاطعة مسئولية إيران المباشرة عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية في "بقيق" و"خريص"، ومطار "أبها" الدولي بالمملكة العربية السعودية في عام 2019 .

وقال "أبوالغيط"، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه التقرير الصادر عن قمة المنظومة الأممية يُضاف إلى أدلة كثيرة متواترة أشارت بإصبع الاتهام إلى إيران بوصفها ضالعة في هذه الهجمات الإرهابية، وغيرها في الخليج العربي، فضلاً عن اليمن، مؤكداً ضرورة تضافر المجتمع الدولي لتحميل إيران تبعات هذه الأعمال الخطيرة المزعزعة للاستقرار في المنطقة خاصة بعد أن ثبت على وجه اليقين أن الأسلحة المُستخدمة في هذه الهجمات من أصلٍ إيراني .

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تقرير السكرتير العام "جوتيريش" يُعَدُ التقرير التاسع حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 (2015)، وهو القرار الذي تم بموجبه إقرار الاتفاق النووي الإيراني، ويُعنى بمتابعة أنشطة إيران في المنطقة، ومدى التزامها بمُحددات الاتفاق النووي.

وأضاف المصدر أن تقرير "جوتيريش" الأخير ينزع القناع عن الأنشطة الإيرانية العدائية في المنطقة وضد عددٍ من الدول العربية، ويضع الأمور في نصابها، ويكشف عن عدم وفاء إيران بالتزاماتها بموجب هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن.