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الصين ودول آسيا الوسطى تعقد غدا مؤتمرا عبر الفيديو بشأن كورونا

12:28 م الأربعاء 15 يوليه 2020
الصين ودول آسيا الوسطى تعقد غدا مؤتمرا عبر الفيديو بشأن كورونا

أرشيفية

بكين- (أ ش أ):

يعقد وزراء خارجية الصين ودول آسيا الوسطى مؤتمرا عبر الفيديو غدًا الخميس لتبادل الآراء وتعزيز التعاون بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ - في تصريح اليوم الأربعاء - إن المؤتمر سيعقد برئاسة عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وبمشاركة نظرائه من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وأضافت يينغ أن المشاركين في المؤتمر سيبحثون سبل المساعدة والتعاون في دفع الانتعاش الاقتصادي.

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