الصين ودول آسيا الوسطى تعقد غدا مؤتمرا عبر الفيديو بشأن كورونا
بكين- (أ ش أ):
يعقد وزراء خارجية الصين ودول آسيا الوسطى مؤتمرا عبر الفيديو غدًا الخميس لتبادل الآراء وتعزيز التعاون بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ - في تصريح اليوم الأربعاء - إن المؤتمر سيعقد برئاسة عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وبمشاركة نظرائه من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وأضافت يينغ أن المشاركين في المؤتمر سيبحثون سبل المساعدة والتعاون في دفع الانتعاش الاقتصادي.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:فيروس كورونا: كيف سيغير الوباء معالم السفر جوا؟
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
83930
عدد المصابين
-
25544
عدد المتعافين
-
4008
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13374200
عدد المصابين
-
7814762
عدد المتعافين
-
578470
عدد الوفيات
إعلان