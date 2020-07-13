الخارجية الألمانية تلغي تحذير السفر بالنسبة لفنلندا

برلين- (د ب أ):

ألغت وزارة الخارجية الألمانية تحذير السفر المتعلق بجائحة كورونا بالنسبة لفنلندا.

ونشرت الوزارة مذكرة بهذا الشأن اليوم الاثنين في برلين، والتي تضمنت أنه منذ 13 يوليو عام 2020 لم تعد هناك أية قيود على السفر بالنسبة للمسافرين من ألمانيا إلى فنلندا، كما تم إلغاء لوائح الحجر بالنسبة للقادمين من هذه الدولة اعتبارا من اليوم.

وجاء في المذكرة: "اعتبارا من الآن ستعتمد مسألة السفر إلى فنلندا على الوضع الوبائي، بحيث لا يتجاوز حد 8 إصابات جديدة لكل مئة ألف نسمة خلال 14 يوما".

وأضافت الوزارة أنه سيُجرى مراجعة الوضع الوبائي في فنلندا كل أسبوعين، موضحة أنه من الممكن إعادة قيود السفر بالنسبة لفنلندا حال تم تجاوز هذا الحد.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك حظرا على التجمع لأكثر من 50 شخصا في فنلندا وسلسلة من اللوائح المتعلقة بالنظافة الصحية.