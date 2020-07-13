"وول ستريت جورنال": أمريكا تدرس خيارات محدودة للتعامل مع الصين بسبب هونج كونج

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تدرس خيارات محدودة للتعامل مع الصين، بسبب الخطوات التي اتخذتها في الآونة الأخيرة في هونج كونج في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وبكين، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وذكر التقرير نقلاً عن مسؤولين ومحللين أمريكيين إن الخطوات ضد النظام المالي لهونج كونج تخاطر بإلحاق الضرر بالشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة والغرب وهونج كونج .

وقالت الصحيفة إن اتخاذ اجراءات مثل فرض مزيد من العقوبات التي تستهدف المسؤولين الصينيين واتخاذ تحركات تجارية ضد المنتجات المصنوعة في هونج كونج لن يكون لها تأثير يذكر على دمج بكين للمدينة في النظام السياسي والأمني للبر الرئيسي.

وناقشت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس الماضي، خطط هونج كونج في اجتماع بالبيت الأبيض حسبما قال أشخاص على إطلاع على الاجتماع للصحيفة.

وأضاف شخص أن مسؤولين سيجتمعون في بداية هذا الأسبوع وربما يعلنون فرض عقوبات أو إجراءات أخرى.

وفرضت واشنطن في الأسبوع الماضي عقوبات على تشين كوانغو الأمين العام للحزب الشيوعي بمنطقة شينجيانج وهو عضو في المكتب السياسي القوي بالصين وثلاثة مسؤولين آخرين.

ووصفت بكين العقوبات بأنها "تضر جدا" بالعلاقات المشتركة بين البلدين وحذرت من أنها ستفرض إجراءات مماثلة على المسؤولين والمنظمات بأمريكا.