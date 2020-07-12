كندا: وفاة شخصين في حادثي إطلاق نار منفصلين بتورونتو

تورونتو - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، وفاة شخصين من بين الضحايا الذين أصيبوا في حادثي إطلاق نار منفصلين في مدينة تورونتو مساء أمس السبت وأول أمس الجمعة.

ووقع إطلاق النار الأول مساء الجمعة خارج أحد مداخل "سكاربورو تاون سنتر" وسط تورونتو، وذكر إن رجلا يبلغ من العمر 26 عاما تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد إطلاق النار عليه في بطنه.

وقال الضباط، إن خمسة أشخاص أصيبوا عندما دخلت سيارة مشبوهة ساحة انتظار للسيارات في تورونتو واطلقوا النار مساء يوم أمس السبت.

وأوضحت الشرطة أن أحد الضحايا، الذي تم تحديده فيما بعد يدعى محمد صو /20 عاما/ من تورونتو، وتم نقله إلى المستشفى قبل وصول سيارة الإسعاف، قبل أن يتوفى هناك.