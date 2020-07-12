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السعودية: 10 آلاف ريال غرامة لمن يحاول دخول المشاعر المقدسة بلا تصريح

09:28 م الأحد 12 يوليه 2020
السعودية: 10 آلاف ريال غرامة لمن يحاول دخول المشاعر المقدسة بلا تصريح

غرامة لمن يحاول دخول المشاعر المقدسة بلا تصريح

الرياض - (دب ا)

قررت وزارة الداخلية السعودية، معاقبة كل من يحاول الدخول إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام بلا تصريح بدءا من 19 يوليو الجاري وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله "إنه إلحاقًا للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، المعتمدة لموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءا من 19 يوليو وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال".

وأضاف "وفي حال تكرارالمخالفة تتضاعف العقوبة".

المشاعر المقدسة المسجد الحرام موسم الحج السعودية

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