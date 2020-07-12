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الكاظمي: العراق ماضٍ في منع الفاسدين من استغلال المنافذ الحدودية

08:20 م الأحد 12 يوليه 2020
الكاظمي: العراق ماضٍ في منع الفاسدين من استغلال المنافذ الحدودية

مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الحكومة ماضية بالعمل في منع الفاسدين من استغلال المنافذ الحدودية، ووضع الخطط الكفيلة لتطويرها.

وناقش الكاظمي، خلال اجتماعه مع المجلس الوزاري للأمن الوطني، استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية"، مؤكدا على "مواصلة الحوار الدبلوماسي مع تركيا لوقف التجاوزات التي تشكل اعتداء على السيادة العراقية وتسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين، فضلا عن إلحاقها الضرر بالأرواح والممتلكات.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس، قضية التظاهرات وضرورة الحفاظ على سلميتها بما يتوافق مع حرية الرأي والتعبير والحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة"، حيث تطرق المجلس إلى ملف الاغتيالات والتشديد على قيام الجهات المختصة بواجباتها، والإسراع بنتائج التحقيق الخاصة بعمليات الاغتيال الأخيرة والكشف عن هوية الجناة وعدم التهاون في الاقتصاص منهم.

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العراق الفساد مصطفى الكاظمي

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