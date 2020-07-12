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الكويت تسجل 4 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:43 م الأحد 12 يوليه 2020
الكويت تسجل 4 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في الكويت

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 390 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 836 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 54 ألفا و894 حالة.

وأشار إلى وجود 151 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 649 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 44 ألفا و610.

الكويت فيروس كورونا وزارة الصحة الكويتية

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