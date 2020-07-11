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بعد إعلان إصابته بكورونا.. زوجة رئيس البرازيل تكشف عن حالتها الصحية

11:28 م السبت 11 يوليه 2020
بعد إعلان إصابته بكورونا.. زوجة رئيس البرازيل تكشف عن حالتها الصحية

ميشيل بولسونارو

برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المصاب بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، أن الاختبارات أثبتت عدم إصابتها وابنتيها بالفيروس.

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، موضحة في الوقت ذاته أن لميشيل ابنتين إحداهما من الرئيس البرازيلي.

وكان بولسونارو قد أعلن يوم الثلاثاء أن الاختبارات أثبتت إصابته بكورونا، وقال "إنه تم عزله صحيا في الوقت الذي يتناول عقار هيدروكسي كلوروكين الذي لم تثبت فعاليته".

وأثبتت الاختبارات إصابة أكثر من 1.8 مليون شخص بفيروس كورونا في البرازيل إضافة إلى وفاة أكثر من 70 ألف شخص.

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة من حيث عدد الإصابات والوفيات تليها البرازيل.

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