الكويت: 3 حالات وفاة و478 إصابة جديدة بكورونا

الكويت- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، و478 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 386 حالة، واجمالي عدد المصابين إلى 54 ألفا و58 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أن الحالات التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت 310 حالات لمواطنين كويتيين، و168 حالة لغير الكويتيين.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، أوضح أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة بلغ 150 حالة.. مشيرا إلى إجراء 2495 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 429 ألفا و501 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات والتوصيات الصادر من الجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل حالة وفاة واحدة، و740 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ).