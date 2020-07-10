كندا: إجمالي إصابات كورونا 108656 والوفيات 8797
تورنتو- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 108 آلاف و656 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت تورنتو، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.
وأظهرت البيانات أن الوفيات جراء تفشي الوباء في كندا وصلت إلى 8 آلاف و797.
وتعافي من المرض 72 ألفا و95 من المصابين حتى الآن.
وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 23 أسبوعا.
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