الفاتيكان: تعيين رئيس "المركزي الأوروبي" السابق دراجي ضمن لجنة أكاديمية

روما- (د ب أ):

منح بابا الفاتيكان فرنسيس الأول الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبية مقعدا في لجنة بالفاتيكان تقدم المشورة للكنيسة بشأن الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وجاء في بيان للفاتيكان أنه جرى ترسيم دراجي، وهو إيطالي المولد، عضوا عاديا بالأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية. ولم يكن لدراجي أي دور عام منذ ترك البنك المركزي العام الماضي.

وبحسب الموقع الإلكتروني للأكاديمية، فهي تضم أكاديميين معينين من قبل البابا "على أساس كفاءاتهم في العلوم الاجتماعية ونزاهتهم الأخلاقية".

وتصف الأكاديمية مهمتها بـ"الترويج لدراسة وتقدم العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضائية" لمساعدة الكنيسة الكاثوليكية على تطوير مذهبها الاجتماعي الخاص.