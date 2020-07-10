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بوتين يبحث الوضع في ليبيا مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي

02:38 م الجمعة 10 يوليه 2020
بوتين يبحث الوضع في ليبيا مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الدائمين، الوضع في ليبيا، حيث جرى التأكيد على عدم وجود بديل للتسوية السلمية في هذا البلد. وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: " لقد تبادل الرئيس بوتين مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي الآراء بشأن عدد من القضايا الدولية، بما فيها الوضع في ليبيا، مع التركيز على عدم وجود بديل للتسوية السلمية في هذا البلد".

يذكر أن، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن مؤخرا أن قائد الجيش الوطني الليبي المارشال خليفة حفتر مستعد لوقف إطلاق النار، متهما حكومة الوفاق الوطني بأنها باتت تفضل الحل العسكري، مشددا على أنه لا بديل للحل السياسي في ليبيا.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا ليبيا بوتين تركيا

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