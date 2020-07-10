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بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 289154 والوفيات 44 ألفا و687

11:52 ص الجمعة 10 يوليه 2020
بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 289154 والوفيات 44 ألفا و687

إصابات كورونا تصل إلى 289154 في بريطانيا

لندن- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 289154حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس وصلت إلى 44 ألفا و687 حالة. وتعافى 1378 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

فيروس كورونا بريطانيا

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