بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 289154 والوفيات 44 ألفا و687
لندن- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 289154حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس وصلت إلى 44 ألفا و687 حالة. وتعافى 1378 من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.
الخبر التالى:سنغافورة تسجل 191 إصابة جديدة بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
79254
عدد المصابين
-
22753
عدد المتعافين
-
3617
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12128406
عدد المصابين
-
6650675
عدد المتعافين
-
551522
عدد الوفيات
إعلان