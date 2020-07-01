أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

ترامب يعلن دعمه لإطلاق المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد

11:53 م الأربعاء 01 يوليه 2020
ترامب يعلن دعمه لإطلاق المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يؤيد إطلاق المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد، في الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد الخروج من دائرة الركود الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب- في تصريحات لشبكة فوكس بيزنس نتورك التلفزيونية- إنه يريد التأكد من أن فوائد إجراءات التحفيز ستشجع على العودة إلى الأعمال، مشيرا إلى أن تمديد فترة صرف إعانة البطالة دفع العمال إلى البقاء في منازلهم.

وأضاف ترامب "يجب أن تتم العملية بطريقة مناسبة.. نحن ندرس الأمر وأنا متأكد من توصلنا إلى اتفاق" بشأن حزمة التحفيز الجديدة.

كانت إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي قد تعثرت في بعض الولايات، نتيجة اضطرار كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس إلى التراجع عن فتح الاقتصاد بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. كما علقت ولاية نيويورك فتح المزيد من المجالات.

وتشير البيانات إلى أن هناك خوف في العديد من المناطق الأمريكية من الإصابة بالمرض، وهو ما انعكس على عاداتهم الاستهلاكية. ويمكن أن يؤثر ذلك على عودة المزيد من العمال إلى أعمالهم.

وقال ترامب إنه سيلتقي مع ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لمناقشة تفاصيل خطة التحفيز الجديدة. ويمكن أن تتضمن الخطة المزيد من المساعدات النقدية المباشرة للمواطنين.

كانت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي قد مررت حزمة تحفيز جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار، وهو ما رفضه الجمهوريون، الذين قالوا إنها خطة مكلفة للغاية، وتتضمن بنودا تقديمة غير مرتبطة بجائحة كورونا.

من ناحيته، قال ترامب إن خطته ستضمن توجيه أموال للمستهلكين أكثر مما تقدمه خطة الديمقراطيين.

دونالد ترامب ترامب إجراءات تحفيز الاقتصاد فيروس كورونا

الخبر التالى:

بعد فرز ثلث الأصوات.. النتائج الأولية تكشف موافقة الروس على التعديلات الدستورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 69814

    عدد المصابين

  • 18881

    عدد المتعافين

  • 3034

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10538577

    عدد المصابين

  • 5395571

    عدد المتعافين

  • 512689

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تكشف خطوتها القادمة إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة