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الكويت تسجل 4 وفيات و630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:13 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
الكويت تسجل 4 وفيات و630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الكويتية

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 273 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل 630 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 33140 حالات.

ولفت إلى أن 173 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 920 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 22162.

وزارة الصحة الكويتية الكويت فيروس كورونا

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