الحكم بالإعدام على إيراني وشى بمكان قاسم سليماني لأمريكا والموساد

وكالات:

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، الحكم بالإعدام على مواطن إيراني يُدعى محمود موسوي مجد بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الأمريكية، لتقديمه معلومات حول مكان قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وقال المتحدث إن مجد قدم معلومات حول أماكن تنقل سليماني إلى أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، حسبما أورت قناة "روسيا اليوم".

وأوضح أنه كان يعمل في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وكان يقدم معلومات أمنية عن القوات المسلحة الإيرانية وأماكن إقامة وتردد سليماني مقابل تلقيه الأموال.

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية أن الحكم بالإعدام صدر وتم تأييده وسيُنفّذ قريبًا.

كان سليماني قُتل إلى جانب قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبومهدي المهندس مطلع العام الجاري، في غارة أمريكية بأمر من الرئيس دونالد ترامب قُرب مطار بغداد دولي، فيما ردت إيران على تلك العملية بإطلاق صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية بالعراق، في عملية وصفتها طهران بأنها "صفعة على وجه" واشنطن.