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مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: نحضر لقمة ثنائية مع الصين نهاية يونيو

01:11 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: نحضر لقمة ثنائية مع الصين نهاية يونيو

الاتحاد الأوروبي

وكالات

قالت فيرجيني باتو المتحدثة باسم مفوضية الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يأمل في عقد قمة ثنائية مع الصين نهاية الشهر الجاري، حسبما ذكرت رويترز.

وذكرت أن مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، سيعقد يوم غد لقاء مع وزير الخارجية الصيني وانغ بي عبر دائرة فيديو مغلقة.

وأشارت فيرجيني باتو، إلى أن لقاء الغد يأتي ضمن إطار الحوار الدوري الاستراتيجي القائم بين بروكسل وبكين، وأن بوريل وبي سيبحثان التحضيرات للقمة المحتملة.

وأشارت إلى أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال لقاء الغد تتمحور حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية وسبل مكافحة وباء كوفيد 19.

وتابعت: "سيتم بحث المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، ونريد أن نرى كيف نتعاون معا بشكل أعمق لخفض التوتر في العالم".

كما ألمحت إلى أن المسؤول الأوروبي سيثير موضوع الوضع في هونغ كونغ، ومسألة حقوق الإنسان والحريات في الصين.

الاتحاد الأوروبي الصين فيرجيني باتو جوزيب بوريل وانغ بي

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