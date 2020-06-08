إيران تسجل 70 وفاة و2043 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 8351 حالة، بعد تسجيل 70 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 173 ألفا و 832 حالة، بعد تسجيل 2043 حالة إصابة جديدة.

ولفت إلى أن 2619 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين تجاوز 136 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).