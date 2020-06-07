المسماري: لست متفائلا بوقف إطلاق النار بعد تصريحات تركيا وإخوان ليبيا

وكالات:

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إنه غير متفائل بوقف إطلاق النار، الذي يدخل حيز التنفيذ غدا، بعد التصريحات التركية وتنظيم الإخوان في ليبيا.

وأكد المسماري، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هو من يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الليبي.

وأضاف المسماري، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أنه في حال عدم التزام الطرف الآخر (تركيا والوفاق) بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدًا الاثنين، سيرد الجيش الوطني بشكل قوي.

وتابع: "جميع مبادرات وقف إطلاق النار التي قمنا بإعلانها استغلتها تركيا والميليشيات لنقل السلاح والمرتزقة".

وأردف: "تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراته بإشراف عناصر من الاستخبارات التركية".

وأسفرت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، عن مبادرة تلتزم بمقتضاها الأطراف كافة بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 صباح يوم 8 يونيو 2020، وترتكز بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.

وأعربت دول عربية وغربية عدة عن تأييدها لـ"إعلان القاهرة"، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا مبادرة ليبية، لوضع حلول سياسية للأزمة المندلعة حاليًا في ليبيا.