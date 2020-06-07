تسجيل 72 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بأن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الأحد 171 ألفا و789 شخصا ووفاة 72 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغ عدد المتوفين في إيران 8291 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريح صحفي اليوم الأحد، أوردته وكالة أنباء ارنا الإيرانية، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2364 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 171 الفا و 789 حالة حتى الأن بينهم 2596 في وضع حرج.

وتابع أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 134 ألفا و349 شخصا حتى الآن، ولكن توفي 72 شخصا آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عددهم إلى 8291 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن مليونا و84 الفا و857 خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفیروس "كوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.