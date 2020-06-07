نمساويون يتحدون اغلاق الحدود ويقضون العطلات فى مدينة جيسولو الايطالية

فيينا – (أ ش أ):

رصدت وزارة السياحة النمساوية اقبالا واسعا من المواطنين على قضاء العطلات فى مدينة جيسولو الايطالية الساحلية على الرغم من الحدود المغلقة.

وقالت مصادر فى الوزارة اليوم الأحد أن العديد من شركات السياحة الايطالية طلبت من المستشار النمساوي سباستيان كورتس تخفيف القيود على الحدود الايطالية النمساوية أسوة بما حدث فى الأيام الماضية بين النمسا والعديد من دول الجوار الأخرى وبخاصة كرواتيا وسلوفاكيا وألمانيا وسلوفينيا والمجر.

وأشارت وسائل اعلام محلية الى أن المصطافين النمساويين يتحدون قيود السفر التي لا تزال سارية مع إيطاليا ويتدفقون الى الشواطىء الايطالية ، حيث وصل العديد من النمساويين بالفعل إلى مدينة جيسولو في الجزء العلوي من البحر الأدرياتيكي للاستمتاع بالطقس الجميل والفنادق المفتوحة.

وذكرت وسائل الاعلام أن المسافرين النمساويين أثبتوا علاقات اجتماعية مع أخرين فى ايطاليا لتجنب الحجر الصحي لمدة أسبوعين ، كما حصلوا على شهادات صحية حديثة بالخلو من الفيروس.

وأشارت وسائل الاعلام النمساوية الى أن أصحاب الفنادق في جيسولو اعتبروا موقف النمساويين هذا بمثابة تشجيع لهم بعد الأوقات الصعبة التي عاشتها ايطاليا.

كانت الحكومة النمساوية قد فتحت الحدود مع جميع دول الجوار باستثناء ايطاليا انتظارا لتقييم وضع الوباء هناك بنهاية الشهر الجاري.