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إيران تسجل 72 وفاة و2364 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

02:55 م الأحد 07 يونيو 2020
إيران تسجل 72 وفاة و2364 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وزارة الصحة الإيرانية

طهران- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 8291 حالة، بعد تسجيل 72 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 171 ألفا و789 حالة، بعد تسجيل 2364 حالة إصابة جديدة.
ولفت إلى أن 2596 من المصابين في وضع صحي حرج.
كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين تجاوز 134 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وزارة الصحة الإيرانية طهران إيران

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