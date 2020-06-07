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ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 486 بينها 112 وفاة

12:04 ص الأحد 07 يونيو 2020
ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 486 بينها 112 وفاة

فيروس كورونا

صنعاء - (د ب أ)

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم اليمن، حتى اليوم السبت، إلى 486 حالة، بينها 112 حالة وفاة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (التابعة للحكومة الشرعية)، في نشرتها اليومية، إنه تم تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس ‎كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت اللجنة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ارتفع إلى 482 حالة، بينها 111 وفاة، و 23 حالة تعافي.

ولم يعلن الحوثيون سوى عن أربع حالات مصابة بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة، وحالتي تعافي، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم على العدد الحقيقي للمصابين والمتوفين.

ودعت الحكومة الشرعية، الأمم المتحدة أول أمس الخميس إلى فتح تحقيق دولي حول تفشي وباء كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

فيروس كورونا كوفيد-19 اليمن

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