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لبنان يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

03:37 م الجمعة 05 يونيو 2020
لبنان يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بيروت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1312 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وذكرت الوزارة ، في بيان اليوم ، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1666 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

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