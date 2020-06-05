تايبيه تؤكد عبور مدمرة أمريكية مضيق تايوان

تايبيه (د ب أ)

أكدت وزارة الدفاع الوطني في تايبيه اليوم الجمعة مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان، تزامنا مع الذكرى رقم31 لمذبحة ساحة تيانانمين التي وقعت في قبل العاصمة الصينية بكين عام 1989.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن السفينة الحربية الأمريكية أبحرت أمس الخميس باتجاه الجنوب عبر مضيق تايوان الاستراتيجي الذي يفصل بين الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والبر الرئيسي (الصين).

وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة التايوانية راقبت عن كثب عملية مرور المدمرة الأمريكية، مشيرة إلى أن الوضع كان طبيعيا.

ويأتي عبور المدمرة الأمريكية وسط تصاعد التوترات مع الصين بشأن مسؤوليتها عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ونشر الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ صورا مرفقة بتعليق:" البحارة يشهدون المدمرة الأمريكية /يو إس إس روسيل/ (دي دي جي-59)، مضيف تايوان أمس الخميس في خضم عملية نشر للقوات في منطقة عمليات الأسطول السابع الأمريكي.

وهذه هي المرة السابعة التي تبحر فيها سفينة حربية أمريكية هذا العام من خلال مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 180 كيلومترًا.