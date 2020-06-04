العراق يسجل 672 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و243 حالة شفاء
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد وشفاء 243 حالة، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة.
وذكرت الوزارة - في بيان تلقته الوكالة العراقية للأنباء "نينا " - أنه تم فحص 11960 حالة في كافة المختبرات المختصة في العراق هذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للفحوصات منذ بداية تسجيل المرض في العراق 272259 فحصًا.
وأشار البيان إلى أن مجموع الإصابات ارتفع إلى 8840، ومجموع حالات الشفاء بلغ 4338، والحالات المتواجدة في العناية المركزة 50 شخصا.. بينما وصل مجموع الوفيات إلى 271.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:وفاة أول طبيب جراء إصابته بكورونا في مكة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
28615
عدد المصابين
-
7350
عدد المتعافين
-
1088
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6390085
عدد المصابين
-
2771048
عدد المتعافين
-
383226
عدد الوفيات
إعلان