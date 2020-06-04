العراق يسجل 672 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و243 حالة شفاء

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد وشفاء 243 حالة، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة - في بيان تلقته الوكالة العراقية للأنباء "نينا " - أنه تم فحص 11960 حالة في كافة المختبرات المختصة في العراق هذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للفحوصات منذ بداية تسجيل المرض في العراق 272259 فحصًا.

وأشار البيان إلى أن مجموع الإصابات ارتفع إلى 8840، ومجموع حالات الشفاء بلغ 4338، والحالات المتواجدة في العناية المركزة 50 شخصا.. بينما وصل مجموع الوفيات إلى 271.