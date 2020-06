أوباما يعلق على احتجاجات مقتل فلويد: فرصة للتغيير (فيديو)

وكالات

ناشد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عمد المدن الأمريكية بمراجعة سياسات الشرطة مع مختلف فئات المجتمع.

وقال أوباما، في كلمة له اليوم الأربعاء، تعليقًا على الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة، على خلفية مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة، وبثها عبر الإنترنت، أن الاحتجاجات الحالية شرعية وأغلب الشعب الأمريكي يعترف بها وهو اعتراف لم يسبق له مثيل.

وتابع أن بلاده تستحق الأفضل وأن التغيير يتطلب تضافر الجهود.

Obama: "What has happened over the last several weeks is — challenges and structural problems here in the United States have been thrown into high relief" https://t.co/LHq5kET3We pic.twitter.com/IkPg3sviDk