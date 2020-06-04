أوباما يعلق على احتجاجات مقتل فلويد: فرصة للتغيير (فيديو)

وكالات

ناشد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عمد المدن الأمريكية بمراجعة سياسات الشرطة مع مختلف فئات المجتمع.

وقال أوباما، في كلمة له اليوم الأربعاء، تعليقًا على الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة، على خلفية مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة، وبثها عبر الإنترنت، أن الاحتجاجات الحالية شرعية وأغلب الشعب الأمريكي يعترف بها وهو اعتراف لم يسبق له مثيل.

وتابع أن بلاده تستحق الأفضل وأن التغيير يتطلب تضافر الجهود.

Obama: "What has happened over the last several weeks is — challenges and structural problems here in the United States have been thrown into high relief" https://t.co/LHq5kET3We pic.twitter.com/IkPg3sviDk — CBS News (@CBSNews) June 3, 2020

ويتفق قرار أوباما بالتعليق على الأحداث الجارية، مع تعهده السابق في نهاية فترة رئاسته، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي الأخير كرئيس للبلاد: "سأعود للحديث علانية إذا تعرضت القيم في البلاد لخطر وإذا شاهدت تمييز عنصري وممنهج ضد أي فئة".

ووجه أوباما، رسالة إلى الشباب السود في بلاده، الذين شاهدوا العنف من أشخاص يفترض أن يقدموا خدماتهم ويحموا الشعب بلا استثناء أو تمييز، قائلا: "أريدكم أن تعرفوا أنكم مهمين وأن حياتكم وأحلامكم مهمة".

وتابع: "يجب أن تكون قادرًا على التعلم وارتكاب الأخطاء وأن تعيش حياة من الفرح دون القلق بشأن ما سيحدث إذا ذهبت إلى المتجر أو ذهبت للركض أو كنت تقود سيارتك في الشارع أو تنظر إلى بعض الطيور في الحديقة".

وأشاد أوباما، بمشاركة الشباب الواسعة في الاحتجاجات الأمريكية للتظاهر السلمي ضد الظلم والعنصرية.

وأوضح أنه يرى الاحتجاجات التي أزعجت البلاد في أعقاب وفاة جورج فلويد فرصة للأمريكيين ليصبحوا على دراية ومعالجة التحديات والمشكلة الهيكلية في المجتمع.

وتابع أوباما "إنهم يقدمون لنا فرصة للعمل سويا لمعالجتها ولتغيير أمريكا وجعلها ترقى إلى أعلى المثل العليا".