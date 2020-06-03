"النهضة" التونسية تسعى لتقليص الوقت للنواب لمُساءلة الغنوشي

وكالات:

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن حركة النهضة التونسية تسعى لتقليص الوقت المتاح للنواب لمُساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وتجري الجلسة المنعقدة في البرلمان التونسي، الأربعاء، حول تحركات الغنوشي الخارجية المشبوهة واتصالاته التي باتت تهدد وتغضب التونسيين وتهدد دبلوماسية بلادهم.

وبدأت الجلسة بمناوشات بين نواب محسوبين على تنظيم الإخوان ونظرائهم ممن يدافعون عن الأمن القومي التونسي ويرفضون ممارسات الغنوشي وتدخلاته التي تضر في بلدهم.

ويخضع الغنوشي لمساءلة كتل كل من: الدستوري الحر (18 مقعدا)، وتحيا تونس (14)، وقلب تونس (26)، والديمقراطية (40)، والإصلاح الوطني (15)، والمستقبل (10)، والكتلة الوطنية (10).

وفيما توعد برلمانيون بتقديم إثباتات تزعج الإخوان، لوح آخرون بسحب الثقة من الغنوشي، بعد استيفاء الشروط القانونية.