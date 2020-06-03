الصين تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا قادمة من الخارج ولا إصابات محلية
بكين - (د ب أ):
ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأربعاء أن البر الرئيسي الصيني سجل حالة وافدة جديدة مصابة بكورونا يوم أمس، دون تسجيل حالات عدوى محلية بالفيروس.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أنه تم تسجيل الإصابة في مقاطعة قوانغدونغ.
ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس.
وحتى يوم أمس، سجلت الصين 83 ألف و21 إصابة مؤكد بالفيروس، من بينها 73 حالة لا تزال تخضع للعلاج، بينما تعافت 78 ألف و314 حالة.
وفقا لبيانات لجنة الصحة فقد سجلت الصين 4634 وفاة من جراء الإصابة بالفيروس.
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