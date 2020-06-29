إصابة المئات بكورونا في سجن بولاية أمريكية

واشنطن - ( د ب أ)

شهد سجن سان كوينتن بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تفشي لحالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على نطاق واسع اليوم الاثنين، بعد محاولة نقل فاشلة من منشأة أخرى، مما أثر على مئات النزلاء المساجين والعشرات من ضباط الإصلاحية والعاملين، في تهديد محتمل للصحة العامة بمنطقة خليج سان فرانسيسكو.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأنه تبين إصابة نحو 974 من نزلاء سجن سان كوينتن بالفيروس المميت اعتبارا من الساعة ٧ صباحا بتوقيت كاليفورنيا، اليوم الاثنين، وفقا لبيانات من إدارة الإصلاحيات وإعادة التأهيل بولاية كاليفورنيا.

وهذا يعني إصابة أكثر من نزيل واحد من بين كل 4 من نزلاء السجن البالغ عددهم 3507 نزيلا.

وكشفت البيانات إصابة 89 من العاملين بسجن سان كوينتن بفيروس كورونا المستجد.

ويقوم المسؤولون حاليا بإجراء عملية فحص جماعية للمساجين في سان كوينتن، في حين تم الانتهاء من فحص جميع العاملين بالمنشأة.

وقالت دانا سيماس المتحدثة باسم مركز مكافحة الأمراض، في رسالة بالبريد الإلكتروني ،إنه اعتبارا من أمس الأحد، أكمل سجن سان كوينتن 1198 فحصا.

وأضافت أن معدل الفحوصات بلغ 485 فحصًا لكل 1000 شخص وهو أكثر من خمسة أضعاف معدل الفحوصات على مستوى الولاية.

وقالت سيماس إن المركز يعمل مع إدارة الصحة العامة بولاية كاليفورنيا لتطوير خطة شاملة لفحص العاملين تشمل إجراء فحوصات مستمرة لجميع العاملين في جميع المؤسسات.