رئيس إندونيسيا يدعو المسؤولين إلى التعامل بجدية أكبر مع كورونا

جاكرتا - (د ب أ)

حث رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، المسؤولين في بلاده اليوم الاثنين، على إحراز تقدم في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، بعدما هدد بإقالة وزراء لأنهم أبدوا، على حد وصفه، عدم احساس بالأزمة.

وقال ويدودو خلال اجتماع حكومي: "اريد تحقيق انفراجة يستطيع الشعب أن يراها، وتحدث تأثيرا في التعامل مع فيروس كوفيد 19".

وأضاف: "وبدون ذلك، لن يتم تحقيق تقدم ملموس".

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اندونيسيا إلى 55 ألف و92 حالة، بعد تسجيل 1082 إصابة جيدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 2805 حالة.

ويرجح الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى من الأرقام المسجلة، بسبب ضعف معدلات الاختبارات للكشف عن المرض في اندونيسيا.

وتعرضت حكومة ويدودو لانتقادات باتخاذ رد فعل فاتر حيال جائحة كورونا في بادئ الأمر، حيث وصف المسؤولون الفيروس بأنه غير قوي.

وبدأت اندونيسيا إعادة فتح اقتصادها تدريجيا في وقت سابق الشهر الجاري، ومنذ ذلك الحين، أصبح المعدل اليومي للإصابة بالفيروس يتجاوز ألف حالة.