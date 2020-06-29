أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

رئيس إندونيسيا يدعو المسؤولين إلى التعامل بجدية أكبر مع كورونا

06:01 م الإثنين 29 يونيو 2020
رئيس إندونيسيا يدعو المسؤولين إلى التعامل بجدية أكبر مع كورونا

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو

جاكرتا - (د ب أ)

حث رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، المسؤولين في بلاده اليوم الاثنين، على إحراز تقدم في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، بعدما هدد بإقالة وزراء لأنهم أبدوا، على حد وصفه، عدم احساس بالأزمة.

وقال ويدودو خلال اجتماع حكومي: "اريد تحقيق انفراجة يستطيع الشعب أن يراها، وتحدث تأثيرا في التعامل مع فيروس كوفيد 19".

وأضاف: "وبدون ذلك، لن يتم تحقيق تقدم ملموس".

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اندونيسيا إلى 55 ألف و92 حالة، بعد تسجيل 1082 إصابة جيدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 2805 حالة.

ويرجح الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى من الأرقام المسجلة، بسبب ضعف معدلات الاختبارات للكشف عن المرض في اندونيسيا.

وتعرضت حكومة ويدودو لانتقادات باتخاذ رد فعل فاتر حيال جائحة كورونا في بادئ الأمر، حيث وصف المسؤولون الفيروس بأنه غير قوي.

وبدأت اندونيسيا إعادة فتح اقتصادها تدريجيا في وقت سابق الشهر الجاري، ومنذ ذلك الحين، أصبح المعدل اليومي للإصابة بالفيروس يتجاوز ألف حالة.

جوكو ويدودو جاكرتا إندونيسيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

المحكمة العليا الأمريكية تلغي قانون الإجهاض المقيد في لويزيانا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 65188

    عدد المصابين

  • 17539

    عدد المتعافين

  • 2789

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10188890

    عدد المصابين

  • 5514344

    عدد المتعافين

  • 502990

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تحرك من الصحة بعد وفاة 7 مصابين بكورونا في حريق مستشفى بالإسكندرية