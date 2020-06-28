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موريتانيا: 124 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بكورونا

08:58 م الأحد 28 يونيو 2020
موريتانيا: 124 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بكورونا

124 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بكورونا في موريتاني

نواكشوط - (دب ا)

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، وفاة خمسة أشخاص جراء إصابتهم بفيروس كرونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وتسجيل 124 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس .

وقال مدير عام الصحة بالوزارة الدكتور سيد ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "تم تسجيل 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وتسجيل 75 حالة شفاء و5 وفيات".

وتابع أن العدد الإجمالي للمصابين منذ 14 مارس الماضي وصل إلى 4149 ،من بينها 3918 حالة مخالطة و133 حالة مجتمعية و98 حالة وافدة، و1419 حالة شفاء و126 حالة وفاة.

موريتانيا فيروس كورونا

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