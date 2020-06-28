أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

برلماني ليبي: أنباء عن دخول مرتزقة سوريين إلى تونس عبر ليبيا

07:23 م الأحد 28 يونيو 2020
برلماني ليبي: أنباء عن دخول مرتزقة سوريين إلى تونس عبر ليبيا

أرشيفية

طرابلس - (أ ش أ):

كشف عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، عن تردد أنباء عن دخول أعداد من "المرتزقة السوريين" إلى تونس عن طريق ليبيا.

وأضاف أمغيب في تدوينة له بموقع "فيسبوك" حسبما نشرت بوابة أفريقيا للأخبار، اليوم الأحد "أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لا يختلف عن (القيادي الإخواني) علي الصلابي فكلاهما درس وتخرج من نفس المدرسة"، بحسب قوله.

هذا المحتوى من

مرتزقة سوريين تونس ليبيا الجماعات المسلحة

الخبر التالى:

تركيا: التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا مستمر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 63923

    عدد المصابين

  • 17140

    عدد المتعافين

  • 2708

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10008027

    عدد المصابين

  • 5415353

    عدد المتعافين

  • 499102

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بمناسبة 30 يونيو.. مجلس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بدلاً من الثلاثاء