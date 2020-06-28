برلماني ليبي: أنباء عن دخول مرتزقة سوريين إلى تونس عبر ليبيا
طرابلس - (أ ش أ):
كشف عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، عن تردد أنباء عن دخول أعداد من "المرتزقة السوريين" إلى تونس عن طريق ليبيا.
وأضاف أمغيب في تدوينة له بموقع "فيسبوك" حسبما نشرت بوابة أفريقيا للأخبار، اليوم الأحد "أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لا يختلف عن (القيادي الإخواني) علي الصلابي فكلاهما درس وتخرج من نفس المدرسة"، بحسب قوله.
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