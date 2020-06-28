بوتين: نجاح الاقتصاد يوفر فرصة للخروج من الوضع الحالي بأقل الخسائر
موسكو - أ ش أ
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن نجاح الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة وفٌر فرصة للأمل بالخروج من الوضع الحالي بأقل الخسائر.
وأشار بوتين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إلى الوضع في روسيا في عام 1990، وقال: "إن المساعدات الإنسانية للبلاد حينها لم تُرسل فيما يتعلق بالكوارث التكنولوجية أو بعض الظواهر الطبيعية، ولكن بإعتبارها أفقر دولة في العالم، فكانت تأتينا المساعدات حتى لا نموت من الجوع".
وأضاف: "أنه في الفترة من 1999 إلى 2019، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.. فما فعلناه في السنوات الأخيرة يمنحنا الأمل بأن نخرج أخيراً من هذا الوضع بجدارة وبأقل الخسائر".
وتابع الرئيس الروسي: "أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتنويع الاقتصاد الروسي، ولكن هذه العملية جارية بالفعل"، لافتاً إلى أن الصناعة الروسية نمت مؤخراً بنسبة 90%، والصناعات التحويلية أكثر من الضعف.
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